De Grandis: "Tottenham squadra non perfetta, ma ha individualità molto forti"

MilanNews.it

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Intervenuto a Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha commentato così il Tottenham di Conte, prossimo avversario del Milan agli ottavi di Champions League: "Non è una squadra perfetta, ha messo in evidenza le sue difficoltà nel corso della stagione. Ha delle individualità molto forti, ma questo non fa pensare che il Milan non se la possa giocare, ma comunque non ti aspetti che perda contro il Leicester in questo modo"