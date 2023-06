De Jong attacca: "L'Uefa pensa solo ad arricchirsi". Ceferin replica: "Si informi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Troppe partite in stagione e Frenkie De Jong non ci sta. Il centrocampista del Barcellona, ai microfoni del Telegraaf, ha attaccato la UEFA che a suo modo di vedere continua ad aggiungere partite su partite, proprio come accadrà nel format della nuova Champions League: "Pensa solo ad arricchirsi, continua ad aggiungere partite al nostro calendario", ha spiegato l'olandese, a cui poche ore dopo ha risposto direttamente il presidente dell'organizzazione, Aleksander Ceferin: "Si informi prima di parlare", ha esordito Ceferin a NOS. "I soldi vanno direttamente alle federazioni per lo sviluppo del calcio.

Non arricchiscono la UEFA o me personalmente. Lo spiego spesso, ma molti, compreso De Jong, non ascoltano".