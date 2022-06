De Jong e la critica velata a Xavi: "In Nazionale gioco meglio che al Barcellona"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "Gioco in modo molto diverso qui rispetto al Barça. Penso che in Nazionale riesco a esprimermi al meglio". Frenkie de Jong non usa mezzi termini e al termine della larga vittoria dei Paesi Bassi con il 4-1 al Belgio lancia un messaggio ai blaugrana di Xavi. Nel club catalano l'olandese non ha brillato: "Mi piace essere il primo giocatore a ricevere palla dai difensori e così poi relazionarmi con gli attaccanti" ha spiegato il centrocampista che scrive così un altro capitolo sul futuro incerto con la maglia blaugrana e apre al possibile trasferimento al Manchester United. (ANSA).