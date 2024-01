De Ketelaere a rischio per il Milan? Gasperini in conferenza si è mostrato fiducioso

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, tra pochi minuti interverrà in conferenza stampa per analizzare la sfida contro il Milan, gara valida per i quarti finale di Coppa Italia in programma a San Siro (ore 21.00).

È iniziata la conferenza stampa del tecnico nerazzurro: "Il calcio è forse l'unico sport dove c'è anche il pareggio, ma domani qualcuno dovrà uscire vincitore, non ci sono chance. Dando per improbabile lo Scudetto e le coppe europee, la Coppa Italia è quella più arrivabile, domani andiamo lì per giocarci questa competizione".

De Ketelaere e Kolasinac come stanno?

"Meglio di quello che pensavamo, ma lo sapremo domattina. Se saranno convocati saranno a disposizione".