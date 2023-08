De Ketelaere all’Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto: l’impatto a bilancio

vedi letture

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Milan e Atalanta hanno trovato l'intesa sulle cifre e sulla formula per la cessione di Charles De Ketelaere al club bergamasco. Accordo che si basa su un prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 23 milioni. Nell'operazione non è presente un controriscatto a favore dei rossoneri.

Come riporta Calcio e Finanza, dunque, la cifra del prestito oneroso coprirebbe la quota legata allo stipendio del giocatore. L’eventuale riscatto a 23 milioni al 30 giugno 2024, invece, garantirebbe al Milan una plusvalenza di circa 1,7 milioni di euro.