De Ketelaere: "Altri trofei con l'Atalanta? Sì, certo. Sono cresciuto tanto"

L'Atalanta ha vinto l'Europa League. Ieri sera i bergamaschi di mister Gasperini hanno sorpreso l'Europa intera battendo in finale il Bayer Leverkusen, imbattuto in stagione e da 51 partite consecutive, con il netto risultato di 3-0 e al termine di una gara dominata. Tra i titolari per la Dea è partito il giocatore belga di proprietà del Milan Charles De Ketelaere che, con ogni probabilità, verrà riscattato dal club di Bergamo al termine di questa stagione. L'ex Bruges è intervenuto nella pancia dell'Aviva Stadium dopo i festeggiamenti e ha parlato ai microfoni dei gironalisti in zona mista.

Le parole di Charles De Ketelaere dopo la vittoria dell'Europa League con l'Atalanta: "Il primo tempo è stato molto intenso: abbiamo messo sul campo undici giocatori per pressare e andarli a prendere. Lookman ha fatto due bei gol nel primo tempo e poi il terzo: gli ho detto che è stato lui l'uomo partita. E' bellissimo e mi sento orgoglioso. Ho provato a fare sempre il mio partita dopo partita, sono cresciuto tanto e sto mostrando le mie qualità. Scudetto? Stupido pensarci adesso, sono contento di aver vinto l'Europa League e basta. Gasperini non ci ha detto nulla sul futuro, siamo un'ora dopo la partita: stiamo godendo. Voglio vincere altri trofei con l'Atalanta? Sì certo"