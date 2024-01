De Ketelaere avvisa il Milan: "Contro questa Atalanta deve stare attento"

Il trequartista dell’Atalanta Charles De Ketelaere ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il successo per 3-1 contro il Sassuolo, nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia e nel quale è stato grande protagonista, con una doppietta e un assist per il 3-0 di Miranchuk. Fischio d'inizio alle ore 18.00, al Gewiss Stadium di Bergamo. Ai quarti i nerazzurri troveranno il Milan, che ha battuto il Cagliari.

Una bella gioia, per la squadra e anche per te.

“Sapevamo cosa dovevamo fare e l’abbiamo fatto, con una bella prestazione. Tre gol, potevamo segnarne anche di più ma stasera è andato tutto bene”.

Sei arrivato a 6 gol e hai segnato in tutte le competizioni: quanto sei migliorato rispetto all’anno scorso e quanto ti ha migliorato Gasperini?

“Sto migliorando sul campo. Il mister mi fa giocare nella posizione che mi piace, anche la squadra gioca bene e abbiamo un grande attacco”.

Ai quarti affronterete il Milan: sensazioni?

“E’ sempre speciale, ma guardiamo avanti”.

Contro questo De Ketelaere il Milan deve stare attento?

“Contro questa Atalanta il Milan deve stare attento”.

Potete arrivare fino in fondo in Coppa Italia e magari vincerla?

“Proviamo. La settimana prossima proviamo a vincere e vediamo partita per partita. Se giochiamo bene possiamo vincere ogni partita”.