De Ketelaere come Niang, Suso e Borriello (e non solo): gli ex Milan che da Gasperini si rigenerano

vedi letture

Definito ormai il passaggio di Charles De Ketelaere dal Milan all’Atalanta, ci si chiede se il talento belga riuscirà a riscattarsi a Bergamo dopo una stagione fortemente deludente in quel di Milano. Arrivato a San Siro in pompa magna, se ne va con la coda tra le gambe, come uno qualsiasi. Poche sono state le delusioni più cocenti di lui negli ultimi anni rossoneri e il trasferimento agli orobici, in prestito oneroso con diritto di riscatto ed il 10% della prossima cessione, è stata probabilmente la più naturale delle conseguenze alla luce del suo rendimento e del suo impiego nella stagione passata.

EFFETTO GASP: VAI DA LUI E TI SALVI LA CARRIERA

Non sono molti gli allenatori in grado di salvare, svoltare o rilanciare una carriera e uno di questi è Gian Piero Gasperini. E non da oggi. Sin dalla sua prima esperienza al Genoa, l’allenatore orobico ha dato il meglio di sé con i giocatori dalle caratteristiche offensive. Il Milan ha mandato in prestito da lui prima Marco Borriello, poi Suso e Niang, che proprio sotto la guida del “Gasp” si sono sbloccati e sono cresciuti. All’Atalanta, invece, e in maniera slegata dai rossoneri, sono arrivati gli ex Pasalic, Cristante e Petagna. E se Pasalic (che ai tempi era arrivato al Milan in prestito secco dal Chelsea e non c’era modo di trattenerlo a Milano) è cresciuto diventando il punto fermo per i nerazzurri che conosciamo oggi, Cristante ha vissuto a Bergamo la parentesi probabilmente più felice e - sicuramente - la più prolifica della sua carriera: delle 22 reti che ha segnato in 10 anni di Serie A, ben 12 sono arrivate nel suo anno e mezzo atalantino. Uno bottino impressionante del 55% del totale, per un giocatore dalle caratteristiche prettamente difensive, che il Gasp ha saputo esaltare nell’ultimo terzo di campo.

CHARLES, ORA PERÒ TOCCA A TE

Proprio perché Cristante ha in dote caratteristiche prettamente difensive, viene naturale pensare che, a maggior ragione, un giocatore dotato della sensibilità nei piedi di De Ketelaere, della sua visione di gioco e nella sua capacità di servire gli ultimi e penultimi passaggi, dovrebbe andare a nozze con la concezione calcistica di Gasperini. Un pensiero che coincide con la speranza dell’ambiente orobico tanto quanto quella dei rossoneri, perché (come raccontato QUI), tra prestito oneroso, diritto di riscatto, bonus e percentuale sulla rivendita, il Milan coprirebbe la spesa fatta e l’Atalanta si ritroverebbe un vero e proprio gioiello. Una situazione che può far felice tutti, a partire proprio da Charles, che pur andato via sarà tenuto d’occhio ancora un po’ dalla dirigenza rossonera.

Di Luca Vendrame