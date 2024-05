De Ketelaere, doppia cifra in Serie A con l'Atalanta: "Mi dispiace non aver fatto al Milan quello che ho fatto qui". E sul riscatto...

Nella giornata di ieri Charles De Ketelaere ha raggiunto la doppia cifra di gol segnati in Serie A in una stagione con la maglia dell'Atalanta: 10. il belga, dopo una prima stagione estremamente difficile in Italia con addosso la maglia del Milan, a Bergamo è riuscito a far vedere con molta più continuità i lampi del suo talento. In totale, tra tutte le competizioni è arrivato a quota 14 centri, impreziositi da 9 assist.

Al termine della sfida al Via del Mare CDK ha parlato dei "rimpianti" della sua avventura al Milan: "Mi dispiace non aver potuto fare quello che ho fatto qui all'Atalanta, ho sempre avuto il sogno di giocare per il Milan, ma io guardo sempre avanti. Abbiamo fatto una bella stagione all'Atalanta e mercoledì possiamo migliorarla".

Sul futuro non c'è ancora l'ufficialità, ma anche sentendo le parole di Percassi sembra ormai scritto: l'Atalanta eserciterà l'opzione di riscatto, pagando al Milan 23 milioni di euro (su cui il Milan non farà sconti, perché sul belga c'è il potenziale interesse anche di altre squadre), 4 milioni di bonus eventuali e corrispondendo in futuro la percentuale del 10% sulla prossima cessione. Ma intanto Charles è concentrato sul campo, dove mercoledì si giocherà la sua, e dell'Atalanta, prima finale di Europa League contro il Leverkusen.