De Ketelaere e il gol, Donadoni: "Può darti morale e fiducia. Quelli sbagliati finora..."

© foto di © DANIELE MASCOLO

Roberto Donadoni, nella giornata di oggi, è stato intervistato da Tuttosport e ha parlato così di Charles De Ketelaere e del fatto che al belga possa servire un gol per sbloccarsi: "Fare un gol può darti morale, fiducia quando magari l’hai persa. Significa darti maggior sicurezza e avere la possibilità di tirare fuori dal punto di vista mentale qualcosa in più. Quelli che finora non ha segnato fortunatamente non sono stati determinanti, sono stati errori che non sono costati la vittoria, sennò in questo caso sarebbe stato più difficile a livello mentale"