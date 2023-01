De Ketelaere gode della fiducia di Pioli: "Lo vedo in crescita, mi aspetto dei miglioramenti"

MilanNews.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Salernitana soffermandosi anche su Charles De Ketelaere: "In estate, a causa del trasferimento, non ha potuto fare una buona preparazione. Era partito bene, poi ha fatto più fatica fisicamente. Ora lo vedo in crescita e mi aspetto anche io dei miglioramenti".