De Ketelaere-gol, l'Atalanta espugna Lecce e si qualifica in Champions League

Due accelerazioni nel primo tempo e i tre punti prendono la via di Bergamo, sponda Atalanta: Gasperini indovina il cambio De Ketelaere e si prende la Champions League con un girone di ritorno pauroso, che lo ha visto superare la Roma e seminare le due romane con addirittura due giornate di anticipo. La Dea si conferma un'eccellenza italiana e in attesa della finale contro il Leverkusen, stasera ha messo un altro mattoncino sul capolavoro dell'ultima decade.

Due grandi occasioni in apertura di gara, una per parte: Touré libera in area Pasalic al 7', il croato calcia a botta sicura ma Falcone respinge miracolosamente con stile non bello ma certamente efficace. Passano due minuti e il Lecce ha la palla per passare in vantaggio: bella combinazione tra i due attaccanti leccesi, con il suggerimento in area di Krstovic per l'ex di giornata Piccoli. Musso, vicino al primo palo, devia in angolo.

Nella seconda parte di primo tempo si scatena Dorgu: l'esterno va prima vicino al gol con un mancino radente dalla media distanza e poi segna davvero, ma partendo in fuorigioco di pochi centimetri, battendo la difesa orobica in campo aperto ed esultando con tutto l'impianto di casa, ma solo per qualche secondo. Il VAR tuttavia annulla tutto per la predetta posizione irregolare del danese, si va al riposo sullo 0-0.

Come detto, Gasperini cambia subito a inizio ripresa e bastano due minuti a Charles De Ketelaere per sbloccare la sfida del Via del Mare: subentrato a Tourè, il belga ha siglato il gol del vantaggio orobico con una fuga nella metàcampo avversaria seguita ad uno scavetto a superare Falcone. Passano altri cinque minuti ed ecco il bis, firmato Scamacca: il centravanti della Nazionale tocca quanto basta il corner calciato da destra e approfittando di una uscita pessima di Falcone, sigla il secondo e ultimo gol della sfida tra Lecce e Atalanta.