De Ketelaere: "Il Milan è un grande passo, qui si respira una grande atmosfera"

Charles De Ketelaere ha rilasciato un'intervista alla TV ufficiale del Belgio commentando il trasferimento al Milan: “È un grande passo per me, sono felice di aver scelto il Milan. Devo fare ancora degli step ma sono contento di essere arrivato qui. Quando sono arrivato Alexis mi ha aiutato molto, Divock era anche lui nuovo mentre Aster è arrivato un po dopo. È interessante avere compagni belga in squadra ed essere in grado di parlare la mia lingua con loro. Penso che chiunque sia stato qui possa dire che Milano sia una grande città. Non ho ancora visto grandi cose, non sono qui come turista ma si respira una grandissima atmosfera".