De Ketelaere, le prime parole da giocatore dell'Atalanta: "La Dea è la squadra perfetta per me"

"Ho scelto l'Atalanta perché rappresenta l'opportunità giusta al momento giusto, anche per il modo di giocare della squadra". Sono queste le prime parole di Charles De Ketelaere come nuovo giocatore dell'Atalanta. Il club nerazzurro ha ufficializzato l'arrivo del Belga dal Milanquesto pomeriggio (qui i dettagli dell'operazione): "Quando ero in Belgio - prosegue CDK - l'Atalanta mi ha seguito, ora un anno dopo sono qui: la mia impressione è che - affrontata con la maglia del Milan - quella nerazzurra sia una squadra con tanta qualità, lo scorso anno è arrivata quinta, per me è la squadra perfetta in questo momento".

"Ho parlato con Gasperini - conclude il calciatore - mi ha detto che è contento che io sia qui. Dopo questi giorni sono molto felice di poter giocare, sono anche contento per i tifosi, non vedo l'ora di incontrarli", le parole ai canali ufficiale del club nerazzurro.