De Ketelaere: "Mi sento molto meglio da punta. Sono un nove e mezzo"

Charles De Ketelaere sta trovando la sua dimensione all'Atalanta, squadra a cui è passato in prestito con diritto di riscatto quest'estate dopo che la sua prima stagione al Milan era stata semplicemente disastrosa. Oggi il belga, che ha collezionato 7 gol in 24 partite tra campionato, Europa League e Coppa Italia, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Le parole sul suo ruolo, da punta, ben diverso da come giocava al Milan con Pioli: "Già al Bruges, dove giocavo in vari ruoli, sentivo di poterlo essere. Ora lo so: mi sento molto meglio così, da punta. Ecco, sì, questo mi piace, è una buona sintesi: adesso sono un nove e mezzo. Sono cresciuto nella lucidità che metto nel fare le scelte di gioco. Puoi migliorare la tecnica, ma senza lucidità non la sfrutti fino in fondo. Per questo oggi mi sento un giocatore migliore anche rispetto alla mia versione più brillante, quella dell’ultima stagione al Bruges. Anche perché gioco in un campionato sicuramente più duro"