De Ketelaere nella top ten degli acquisti più onerosi della storia del Milan

Durante l'ultima sessione di calciomercato estivo il Milan, nelle figure di Maldini e Massara, ha puntato moltissimo su Chalres De Ketelaere, diamente grezzo del Club Brugge e della naziona belga. Il classe 2001, che a Milano sta vivendo ancora un periodo di adattamento, è arrivato in Italia per 32 milioni di euro più 3 di bonus, entrando così nella top 10 degli acquisti più costosi della storia rossonera. Di seguito la classifica, con dati incrociati fra Transfermarkt (in particolare per i calciatori acquistati quando la valuta in Italia era la Lira) e i bilanci ufficiali del club rossonero.

1 - Leonardo Bonucci 42,00 milioni di euro

2 - Manuel Rui Costa 41,32 milioni di euro

3 - Krzysztof Piatek 38,00 milioni di euro

4 - Lucas Paquetá 37,87 milioni di euro

5 - Mattia Caldara 36,87 milioni di euro

6 - Filippo Inzaghi 36,15 milioni di euro

7 - André Silva 34,60 milioni di euro

8 - Carlos Bacca 33,30 milioni di euro

9 - Charles De Ketelaere 32,00 (+3) milioni di euro

10 - Franck Kessie 32,00 milioni di euro.