De Ketelaere: "Non avrei mai creduto di giocare al Milan. Sono molto orgoglioso"

Nel corso della sua prima intervista da calciatore del Milan, rilasciata al canale tematico del club rossonero, Charles De Ketelaere ha parlato così del sogno di aver raggiunto una squadra così gloriosa come quella Campione d'Italia: “Diventare calciatore è qualcosa che si può solo immaginare. Ho sempre sognato di esserlo ma non avrei mai creduto di poter giocare in un club come il Milan. Oggi tutto questo è realtà e sono molto orgoglioso”.