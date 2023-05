De Ketelaere-Origi: altra occasione per non vincere il primo premio della stagione

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel corso dei diversi collegamenti effettuati durante l'arco di tutta questa stagione, è stata spesso rivolta a giornalisti, opinionisti e addetti ai lavori - al seguito del Milan e non - la domanda su chi fosse la più grande delusione tra i giocatori rossoneri arrivati la scorsa estate; due le opzioni ricorrenti, anzi, sempre presenti: Charles De Ketelaere e Divock Origi.



Tutto può cambiare

Senza andare a disquisire su chi, tra i due, abbia fatto peggio, ci basti sottolineare che ad oggi sia De Ketelaere che Origi sono stati molto molto molto deludenti, ma che, come spesso ribadisce ed evidenzia Pioli, c'è sempre tempo fino a giugno per cambiare le cose: tutto è parziale; è vero che, comunque, in un giudizio più particolare, sono e saranno tempi le note stonate che accompagnano i due belga, ma in una valutazione complessiva è altrettanto chiaro che un solo gol, una sola fiammata, una sola azione decisiva può essere straordinariamente determinante in positivo.

Contro la Cremonese, De Ketelaere e Origi avranno un'altra chance per non avvicinarsi sempre di più al poco ambito e poco glorioso premio di delusione della stagione rossonera. Stefano Pioli, infatti, ha intenzione di schierarli entrambi titolari nel match di San Siro di questa sera, dando le chiavi della trequarti in mano al classe 2001 e sperando che l'ex Liverpool possa ripercorrere, tra campionato e Champions League, un maggio clamoroso come quello di qualche anno fa in maglia Reds. Le qualità i due le hanno: resta metterle in campo, prima o poi.