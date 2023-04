De Ketelaere si allena male? Pioli non ci sta: "Fa tutto ciò che deve fare. Tutti avete detto 'Finalmente i 3 a centrocampo' e oggi..."

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a SkySport nel post Milan-Empoli su De Ketelaere: "De Ketelaere fa tutto quello che deve fare in allenamento per convincermi; lavora quanto e come i suoi compagni. Poi avevo già cambiato tanto e non volevo esagerare. Tutti avete detto 'finalmente i 3 centrocampisti' e oggi... Le scelte si fanno. Charles si deve far trovare pronto e si allena molto bene: è un ragazzo maturo. Poi faccio le mie scelte".