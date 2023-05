De Ketelaere spento, Montolivo: "Investimento sbagliato. O meglio non è stato utile"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Riccardo Montolivo, ex capitano rossonero, ha parlato così del colpo Charles De Ketelaere dopo una prima stagione assolutamente deludente del classe 2001 belga: "Il più grande investimento del mercato del Milan è stato sbagliato o meglio non è stato utile quest’anno. Va data un’altra opportunità a questo giocatore non gli va messa la croce addosso”