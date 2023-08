De Ketelaere, via dal Milan e via il 90: il suo nuovo numero sarà il 17

vedi letture

Charles De Ketelaere, appena arrivato all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto, sta cercando di cambiare vari aspetti per ritrovare delle prestazioni soddsfacenti sul campo da calcio. Dunque, dopo il cambio di casacca, ecco anche il numero: via il 90, il belga ha scelto il 17 per la sua avventura alla Dea.