De Ketelaere: "Voglio dare il mio contributo per il Belgio al Mondiale"

Charles De Keteleaere ha rilasciato un'intervista alla TV del Belgio commentando la convocazione per il Mondiale: “È bello raggiungere la Nazionale ad una così giovane età. In questo momento siamo molto fortunati come Paese, dato che abbiamo tante stelle in squadra ed una serie di giocatori tra i migliori al mondo. Voglio imparare da loro e vedere come fanno le cose, è importante misurarsi con questi grandi giocatori per fare meglio. Giocare la Coppa del Mondo è molto più di un sogno da bambino, cerchi di dare sempre il massimo con il club perché speri di arrivare in Nazionale. Cercherò di dare una mano e spero di raccogliere dei minuti e dare il mio contributo per la squadra che è la cosa più importante”.