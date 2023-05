De Laurentiis: "Adesso la Champions, se gli arbitri non ci fermeranno..."

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che ieri si è laureato Campione d'Italia per la terza volta nella sua storia, ha commentato così alla Cbs la conquista del campionato: "Speriamo di aver cominciato una nuova era, e il prossimo anno, e il prossimo anno ancora, ma adesso noi dobbiamo vincere la Champions League, e ci proveremo se gli arbitri non ci fermeranno. Siamo fuori perché per due volte gli arbitri non sono stati buoni, ma questa è la UEFA. Eravamo i più forti in Champions. Ci riproveremo l’anno prossimo e nei prossimi anni”