De Laurentiis critica i colleghi: "RedBird sta in America, l'Inter non si sa di chi sia. E i Friedkin..."

Nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport questa mattina, Aurelio De Laurentiis, presidente e proprietario del Napoli, ha parlato della situazione del calcio europeo e italiano a margine della ricomparsa della Superlega dopo la sentenza della Corte Ue, a cui lui stesso è favorevole. De Laurentiis ha parlato così del calcio nostrano: "Ma in Italia chi sono i veri imprenditori del calcio? RedBird sta in America. L’Inter non si sa di chi sia. Chi parla a suo nome fa i conti dei bilanci che…"

Poi una stilettata anche ai Friedkin, proprietari della Roma che ieri si è schierata ufficialmente contro la Superlega: "Vorrei avere il piacere di vedere in Lega Dan Friedkin e suo figlio qualche volta. Li ho incontrati a Los Angeles per parlare di cinema, ma qui non vengono. E nessuno si ribella all’idea balzana di una Supercoppa che neanche gli arabi vorrebbero"