De Laurentiis: "Dritti tv svenduti a DAZN e Sky. Lega inesistente. Qui la logica non esiste"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nella sua conferenza stampa di oggi a Castel Volturno, ha parlato anche dell'idea della Lega di staccarsi dalla Federazione: "Lo dico da tempo, la Premier è l'unica che fattura certe cifre e l'unica che va in tutto il mondo e porta le famiglie allo stadio, ma noi non ne vogliamo sapere perché i politici vogliono solo i voti di chi pensa allo stadio come terra franca. Azzerare la Melandri che ha rovinato cinema e calcio, dal 2016 in Germania non esiste il divieto di vendere a più piattaforme e sei costretto a creare bandi ad uso e consumo di un minor introito.

Abbiamo svenduto per i prossimi 5 anni il campionato italiano a DAZN e Sky, mi sono imposto dicendo che DAZN ha dato x mln più il 50% dell'introito in più, da tutto, non solo dal mondo del calcio, voglio leggere la stesura ed ho chiamato l'avvocato per partecipare. La Lega è inesistente, poi i miei dicono che non devo dirlo, ma non è strutturata come un'impresa. Il problema non sono neanche le 18 squadre, possono essere 20 o 16, ma bisogna capire quali squadre perché quelle di là sono sempre le stesse, il campionato non è competitivo per tutti.

La democraticità c'è solo quando vi fa comodo. Vogliono copiare l'NBA, ma lì nessuno retrocede, tutti possono crescere e fortificarsi. Dicevo da una vita delle 5 sostituzioni, dico da una vita delle espulsioni a tempo e ora iniziano a sperimentarlo, ma qui la logica non esiste".