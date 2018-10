De Laurentiis: "Grazie ad Ancelotti riuscirò a migliorare questo Napoli"

Aurelio De Laurentiis, in esclusiva ai microfoni di 'Sport Mediaset', s'è così espresso sul nuovo Napoli di Carlo Ancelotti: "Quando decisi di puntare su di lui dissi che aveva bisogno di 9-10 gare per assestarsi. Ora è riuscito a conoscere i tanti giocatori a disposizione che provenivano da un triennio sarriano oltre ad altri che sono arrivati questa estate come i portieri, Fabian Ruiz o Malcuit. Questa è una squadra che ci potrà dare delle soddisfazioni, che riusciremo a modificare sempre nel tempo con l'aiuto di un allenatore che facendo giocare tutti riesce a scoprire le positività e le negatività dei singoli".