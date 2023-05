De Laurentiis ha parlato di scudetto dell'onestà? Casini: "No, se uno vede gli altri campionati..."

MilanNews.it

A margine dell'assemblea di Lega Serie A di oggi, il presidente Lorenzo Casini analizza i temi trattati dai club.

Nei giorni scorsi, De Laurentiis ha parlato di scudetto dell'onestà. Non mettono un po' in ombra il valore del campionato, proprio a livello di competitività?

"No, se uno vede gli altri campionati, pensando alle varie leghe europee, in media il numero di squadre che hanno vinto il campionato negli ultimi anni, non si va mai troppo oltre il quattro. Tre era basso, ma non siamo così lontani. In Italia c'è stato il ciclo Juventus, che ha determinato una minor varietà. Io sono generazione degli anni '80, si passava dagli scudetti della Juve a quelli di Roma, Napoli, Verona, Sampdoria, Inter, Milan: ero abituato a una maggior varietà".