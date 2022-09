De Laurentiis incontra Cook, il CEO di Apple ragiona sui diritti tv della Serie A

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri, in occasione della consegna della laurea honoris causa conferitagli dall'Università Federico II di Napoli, il CEO di Apple Tim Cook ha incontrato anche Aurelio De Laurentiis. Non è la prima volta che il numero uno dell'azienda più importante al mondo ha un confronto con il presidente azzurro, sia in ottica Napoli che in ottica Serie A in termini di diritti tv. Apple Tv+ ha acquistato i diritti per la MLS quest'anno e avrebbe presentato un'offerta anche per la trasmissione in streaming della Champions League. Cook punta ad entrare sempre di più nel mondo dello sport, De Laurentiis gli avrebbe prospettato la possibilità di acquisire i diritti del nostro campionato e l'ha invitato ad assistere ad una gara del Napoli dal vivo, al Maradona. A scriverlo è Il Mattino.