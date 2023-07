De Laurentiis: "Lo 0-4 col Milan mi è rimasto qui, dove non posso dire..."

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, direttamente dal ritiro degli azzurri di Castel di Sangro, parlando ad un platea di tifosi ritorna su Napoli-Milan 0-4 della passata stagione, quando i rossoneri hanno sbancato il “Maradona” con un risultato davvero rotondo.

Il patron del Napoli è tornato sulla partita con un commento ironico in un clima sereno: “A me quel 4-0 di Napoli-Milan non mi è rimasto qui (indicandosi la gola, ndr), mi è rimasto… Non posso dirlo dove mi è rimasto”.