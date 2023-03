De Laurentiis: "Meloni faccia leggi contro la violenza. Si prenda il modello inglese"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nella sua conferenza stampa in Prefettura a Napoli, dopo la guerriglia che si è scatenata ieri nel capoluogo campano, il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, si è rivolto al Governo, e in particolare al Premier Giorgia Meloni, per nuove regole da fare per evitare che possa riaccadere: "La politica italiana della violenza nel calcio si è sempre lavata le mani. C'è stata l'unica premier a fare qualcosa, è stata inglese, una donna, e mi aspetto che la Meloni faccia lo stesso. Lo dico da tanto tempo: prendete la legge inglese e applicatela in Italia.