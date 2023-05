De Laurentiis: "Mi sono liberato di tutti i demotivati che non mi portavano dove volevo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Con Ancelotti e Gattuso erano accadute delle cose che non mi avevano convinto, quindi mi sono finalmente liberato di tutti quei giocatori che io trovavo un po' demotivati e non potevano portarmi dove volevo. Sentivo il bisogno di aria nuova". Parole di Aurelio de Laurentiis, che nell'intervista a Repubblica torna a parlare dello scudetto appena conquistato ma non solo.

Il numero uno del club partenopeo, poi, usa parole al miele per Giovanni Di Lorenzo ("Il capitano è un uomo straordinario, educatissimo, su cui si può sempre contare") e il riconoscimento all'opera del tecnico Luciano Spalletti: "È un condottiero, un grande affabulatore: tutti dovrebbero studiarlo, c'è sempre da imparare da lui".