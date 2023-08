De Laurentiis: "Osimhen resta al Napoli! Ha altri due anni di contratto"

Victor Osimhen resta a Napoli. L'annuncio è stato dato dal presidente Aurelio De Laurentiis intervenuto a bordocampo a margine dell'allenamento pomeridiano della squadra allenata da Garcia: "Osimhen resta, ha un contratto per altri due anni e allora dove deve andare? I contratti sono da rispettare da entrambe le parti essendo un rapporto bilaterale. Con Osimhen la bilateralità c'è stata dal primo momento e si va d'amore e d'accordo. State sereni e tranquilli", le sue parole a Sky Sport.

Attorno all'attaccante nigeriano, nelle ultime settimane, si era scatenato il tam tam mediatico sul suo futuro, con le sirene dell'Arabia Saudita a farla da padrone. In particolare, l'Al Hilal era disposto ad alzare la propria offerta per il centravanti nigeriano fino a 180 milioni di euro. Per il patron del Napoli, però, il discorso appare chiuso.