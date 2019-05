De Laurentiis, Sarri-Juve? Più gusto

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - "A Quagliarella darei un posto d'onore, poi bisognerà capire con il tecnico come muoversi. Nel suo caso dipende esclusivamente dalla volontà di Quagliarella, non giocandole tutte potrebbe usurarsi di meno". Il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis parla a tutto campo a Radio Kiss Kiss Napoli nel giorno del suo compleanno. "Sarri alla Juventus? Dipende da lui, è maggiorenne. Uscito da casa nostra noi non possiamo che augurargli successo. Tiferò per la sua squadra in finale a Baku, sarei felicissimo vincesse. Ci sarebbe più gusto se venisse alla Juventus e noi vinciamo lo scudetto il prossimo anno", dice il patron del Napoli ricordando che nel 2020 l'ultima di campionato coinciderà con il suo compleanno, e quale miglior regalo? "Dovremo coronare ancora di più quello che stiamo facendo con il massimo che è lo scudetto, ma anche la Champions non sarebbe male". Nessun dubbio su Ancelotti: "Ha un contratto di tre anni. Sono sempre stato innamorato di lui.