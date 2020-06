De Laurentiis-Sky, scontro totale: il patron del Napoli vuole 'togliere il segnale'

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe non essere trasmesso dall'emittente Sky. Il presidente azzurro De Laurentiis, infatti, vorrebbe togliere il segnale all'emittente, negando la possibilità di trasmettere le gare di campionato in caso di mancato pagamento dell'ultima rata. L'emittente televisiva, infatti, ha manifestato nell'ultimo periodo una certa reticenza a pagare l'ultima tranche per i diritti tv.