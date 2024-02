De Laurentiis: "Thiago Motta mi aveva detto che puntava ad allenare squadre fuori dall'Italia"

Conferenza stampa fiume del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che da Castel Volturno ha parlato anche di Thiago Motta, dopo le dichiarazione dell'agente dell'attuale allenatore del Bologna che nella giornata di ieri ha annunciato che l'ex centrocampista non allenerà gli azzurri, nel caso in cui dovesse arrivargli un'offerta: "Non ho letto le dichiarazioni di Canovi. Thiago Motta era nella lista dei nostri eventuali allenatori, da Napoli, ma già in una conversazione di circa 6 ore avuta a Roma nei mesi scorsi, mi ha detto che puntava ad allenare squadre fuori dall'Italia. Quando vai a fare una scelta di prendere un allenatore, questa è una scelta bilaterale. Luis Enrique è venuto qui a parlare, poi ha scelto il PSG. Ci sono club più blasonati del Napoli, questa è la realtà.

Il problema legato al mio carattere, che ogni tanto viene fuori, non c'entra. A volte leggo che De Laurentiis è un tuttologo, che è un presidente troppo presente. Chiariamo una cosa, io faccio l'imprenditore, e l'imprenditore si occupa della sua impresa. Ho fatto tutta la gavetta nel cinema, prima di diventare un produttore e mi occupo di tutto quello che riguarda l'uscita di un film. Io voglio capire se ci sono dei problemi, per poter intervenire rapidamente. Quando ho messo i 37 milioni per prendere il Napoli li ho messi di tasca mia, facendo gli assegni circolari. Quando decido di fare appartengo al mondo del fare, non del far fare agli altri. Poi lascio spazio ai miei collaboratori e al Napoli ne abbiamo tanti. Meluso è una persona di tutto rispetto, fossi in lui vi avrei già mandato al quel paese per ciò che avete scritto. Sono state dette delle fregnacce".

Le dichiarazioni di Canovi di ieri.

"Motta non conosce ancora il suo futuro ma sicuramente non sarà a Napoli. L'allenatore del Bologna non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori, ha altri progetti per il suo futuro”.