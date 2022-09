De Ligt: "Juve? Il Bayern ha più ambizione nel vincere la Champions"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Matthijs de Ligt, difensore passato dalla Juventus al Bayern Monaco quest'estate, direttamente dal ritiro dell'Olanda è tornato a fare il paragone tra i due club commentando così il suo trasferimento: "Il Bayern Monaco per me è un salto di qualità come squadra. E' un club che ha l'ambizione di vincere sempre la Champions League. Alla Juventus invece c'era un po' meno. Ho sentito che era giunto il momento per fare un salto di qualità e l'ho fatto. Alla Juventus mi sono divertito tantissimo, ma il Bayern è più vicino alla filosofia della nazionale".