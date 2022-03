De Ligt su Eriksen: "Ero timoroso nell'affrontarlo, ho avuto la pelle d'oca"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, si è csì espresso in conferenza stampa dopo Olanda-Danimarca per analizzare il ritorno in campo di Christian Eriksen: "Ho avuto la pelle d'oca quando è sceso in campo. Devo dire che ci sono stati momenti in cui ero timoroso nell’affrontarlo, ho dovuto ignorare l’istinto di frenarmi. Siamo giocatori ma anche esseri umani, in quei momenti bisogna pensare a giocare. Siamo tutti molto felici che sia tornato a questi livelli".