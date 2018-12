de Magistris,anche arbitraggi vergognosi

(ANSA) - NAPOLI, 27 DIC - "Il calcio è sempre più avvilente da questo punto di vista. Da un lato si è piegati a logiche economiche da troppo tempo, dall'altro gli arbitraggi certe volte sono assolutamente iniqui e vergognosamente inaccettabili". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto alla trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc, sul caso dei cori razzisti contro Koulibaly. "Se non si arriva al punto di interrompere una partita, allora davvero vuol dire che non si ha il coraggio di imporre le regole dello sport. Se non ci sono più regole di ingiustizia e imparzialità, non so fino a che punto valga la pena guardare il calcio". "Purtroppo il razzismo avanza, anziché arretrare. Abbiamo anche rappresentanti del governo che attualmente incitano alla discriminazione razziale, alle divisioni sul colore della pelle e sulle provenienze geografiche. Quindi non ti puoi sorprendere che qualcuno tema, interrompendo una partita, di mettersi contro qualche personalità importante", conclude il sindaco.