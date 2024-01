De Maio: "Il difensore che mi piace di più? Tomori del Milan"

Sebastien De Maio, ex difensore, tra le altre, di Brescia e Udinese, ha raccontato a TuttoMercatoWeb.com chi è il difensore che gioca in Italia che gli piace di più: "Tomori del Milan. Mi piaceva molto Koulibaly. Ma l’Italia ha sempre difensori di grande livello. E l’Inter ha la difesa più forte del campionato”.

Tomori è attualmente infortunato. L'inglese si è fatto male nel match contro la Salernitana dello scorso 22 dicembre, e il suo problema fisico è piuttosto grave: lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro. Per fortuna non c'è stato bisogno dell'operazione chirurgica, ma l'inglese dovrà stare fermo ancora per un po' di tempo (le previsioni dopo l'infortunio parlavano di non meno di due mesi).