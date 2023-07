De Marchi: "Morata lo vedo meglio alla Roma che al Milan dove c'è Giroud"

MilanNews.it

L'agente ed ex calciatore Marco De Marchi è intervenuto durante la trasmissione 'A Tutto Mercato minuto per minuto' in onda lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 21 su TMW Radio e in contemporanea in collaborazione anche su Radio Sportiva. Queste le sue dichiarazioni sul futuro di due ex Juventus quali Alvaro Morata e Federico Bernardeschi: "Morata? Io lo vedrei meglio alla Roma, anche se l'ostacolo potrebbe essere l'ingaggio. Al Milan davanti c'è un certo Giroud, che continua a essere efficace sotto porta nonostante sia un anno più vecchio".