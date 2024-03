De Marco su Lazio-Milan: "Maignan non può smaterializzarsi. Su Pellegrini e Guendouzi..."

Ai microfoni di tuttomercatoweb.com, l'ex arbitro Andrea De Marco ha commentato così gli episodi arbitrali di Lazio-Milan:

In Lazio-Milan si è discusso tanto per le espulsioni e il rigore chiesto da Castellanos per fallo di Maignan.

"È la gara che ha fatto più discutere. Maignan però non può smaterializzarsi, Rocchi ha detto che è una di quelle situazioni da 50-50, ma a me piacerebbe più chiarezza. Così si crea confusione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, va data una linea".

L'espulsione a Pellegrini è un episodio controverso.

"L'arbitro deve interrompere il gioco quando c'è un grave infortunio, ma quella è una situazione sfortunata, ha visto il giocatore a terra e forse non ha avuto neanche il tempo. Rivedendo le immagini avrà detto: se avessi fischiato subito... Sono momenti non semplici da gestire, poi da protocollo quello di Pellegrini è giallo e non si discute, ma Di Bello avrebbe potuto interrompere prima il gioco".

Su Guendouzi poteva lasciar correre?

"Lo ha valutato come fallo di reazione e per quello va espulso. In quella situazione però tutto sta nell'esperienza, lui ne ha tanta, è internazionale da tempo e poteva gestirla".