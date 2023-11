De Paola dubbioso: "Pioli stimola Leao durante la partita?"

Intervenuto nel corso del proprio editoriale per Sportitalia, Paolo De Paola ha affrontato così il tema Pioli-Leao, spiegando il rapporto tra i due e di come il portoghese, troppe volte risulti indolente in certi momenti della partita: "E' una provocazione, ma anche un invito a migliorare: Pioli rimproverà Leao durante la partita? Lo stimola o sprona a dare il meglio quando il numero dieci molte volte "ciondola" In mezzo al campo? Dove era Leao quando Giroud segnava di testa contro il Paris? Era per terra.

Nessuno poi vuole criticare Leao, che in questo momento è il più forte del reparto offensivo del Milan, ma sono sempre più convinto che l'evoluzione del calcio passi dal gioco corale e non più dal singolo".