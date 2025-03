De Paola: "Milan, il maggior colpevole è la società. Aveva ragione Fonseca..."

vedi letture

Il direttore Paolo De Paola a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato così del momento di crisi del Milan:

Milan, che accusa farebbe oggi?

"Il Milan è come la Juve, stessa prestazione indolente. Alla fine è giusto dire che il maggior colpevole è la società. Aveva ragione Fonseca, vogliamo dirlo? Se Conceicao arriva alle stesse conclusioni...il problema è dei giocatori che non hanno la testa. E' un problema di concezione di squadra che non ha un'identità. E' un'accozzaglia di giocatori che non ragiona da squadra e non hanno senso di appartenenza. E la società doveva far capire a questi giocatori dove sono".