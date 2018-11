De Pauli: "Lo Celso e Firpo i segreti del Betis"

Il Milan li ha conosciuti suo malgrado da vicino, di recente. Sconfitta e pareggio contro Giovani Lo Celso e Junior Firpo, uomini copertina del Betis Siviglia che nell'ultimo turno di Liga si è preso le prime pagine schiantando anche il Barcellona dove rientrava pure Lionel Messi. Tuttomercatoweb.com ne ha parlato col collega Andrea De Pauli, firma de Il Corriere dello Sport e grande conoscitore del calcio iberico. "Fra i segreti del Betis Siviglia che sta giocando bene, anche se è 'irregolare' vista la dodicesima posizione, ci sono questi due ventiduenni, Lo Celso e Firpo".

Partiamo dal crack di Rosario.

"Lo Celso è in prestito dal PSG: ha qualità, Setien gli ha trovato un posto all'interno delle sue rotazioni. E' una seconda punta che gioca da centrale di centrocampo, crea gioco per tutti e anche a livello personale si fa notare a livello personale. La dimensione del Betis gli calza a pennello, ha tanto spazio che a Parigi non avrebbe".

Poi l'esterno sinistro, che ha esordito tra i pro solo a inizio 2018.

"Firpo ha devastato la fascia destra del Barcellona: tornava Messi, Sergi Roberto si era abituato a fare il terzino con Rafinha e Rakitic in aiuto. Si è trovato solo contro Firpo e lo ha asfaltato: gran parte delle giocate del Betis sono nate lì, con William Carvalho che tornava a pieno dopo un periodo di problemi muscolari. Sono due ragazzi che si sono fatti notare e molto, molto interessanti".