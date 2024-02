De Roon a Sky: "Il pareggio di stasera ci soddisfa, anche perché abbiamo costruito poco. Noi favoriti per la vittoria dell'EL? Non credo"

vedi letture

Marten De Roon è intervenuto ai microfoni di SkySport nel post partita di Milan-Atalanta. Queste le sue dichiariazioni.

Non è stata questa sera la miglior Atalanta nell'ultimo periodo, soprattutto in fase di costruzione. E' un pareggio che vi soddisfa? "Si. Hai detto la cosa giiusta, siamo stati un po' sottotono, soprattutto nel primo tempo. Non abbiamo costruito niente, poco, ed il Milan ha fatto pressing, ci ha messo in difficoltà, Nel secondo tempo è stata una battaglia, non siamo mai entrati in partita da Atalanta, costruendo molto poco. Quindi si, penso che sia un ottimo punto per noi".

Fra meno di 70 ore sarete qui a giocarvi il recupero con l'Inter. Abbianmo molto nfatizzato questo ciclo di fuoco che vi aspetta da qui al prossimo 17 marzo. Ma sbaglio o tu preferisci giocare invece di allenarti? "Preferisco sempre giocare invece che allenarmi (ride ndr). Siamo divenati giocatori proprio per giocare queste tipo di partite".

Vi sentite fra le favorite dell'Europa League come dice qualcuno? "No, non credo. L'Atalanta siamo sempre stati bravi a pensare di partita in partita, e credo che lo Sporting sia un avversario molto motlo forte. Abbiamo vinto lì, ma siamo stati in difficoltà nel secondo tempo contro di loro, con giocatori veloci, Adesso dobbiamo guardare partite dopo partita e rimanere molto umili".