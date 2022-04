De Rosa: "Diaz è un giocatore su cui puntare, bisogna avere un po' di pazienza"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto in diretta su Sky Sport 24, Geri De Rosa ha parlato del momento di forma di Brahim Diaz. Queste le sue dichiarazioni sul 10 rossonero: “Secondo me è un giocatore che può fare la differenza dalla panchina, proprio fisicamente lui ha bisogno di avere un minimo vantaggio per quanto riguarda la freschezza rispetto gli avversari. Altrimenti va un po’ sotto fisicamente, soprattutto dopo che ha avuto quel periodo bellissimo l’anno scorso, quindi è diventato un giocatore maggiormente sotto osservazione da parte delle difese avversarie… Allora vederlo dopo un’ora di gioco, quando gli avversari hanno già dato molto può aiutare con la sua freschezza e la sua fantasia in più. Va anche detto che quando devi affermarti ad alto livello devi farlo con continuità. Brahim Diaz ha le qualità per mettere in difficoltà qualsiasi avversario, forse non le ha ancora per farlo ogni settimana, ogni domenica. Questo è un percorso complicato che passa attraverso tante partite, anche qualche critica e qualche panchina che l’allenatore ti concede. Diciamo che insomma Brahim Diaz è sicuramente un giocatore su cui puntare, bisogna avere ancora un po’ di pazienza per averlo ad alto livello con continuità”.