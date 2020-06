De Rosa: "Il Milan torna in campo, ma i problemi sono quelli che avevamo lasciato"

Geri De Rosa, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione rossonera in attacco: “Paquetá, Bonaventura e Calhanoglu a quanto pare giocheranno insieme. Sono giocatori che possono fare qualcosa in attacco, possono andare sull’esterno ma possono anche diventare all’occorrenza trequartisti e sostenere Rebic. Rappresentano un po’ la discontinuità che il Milan ha avuto come squadra, le due cose vanno di pari passo. Soprattutto Paquetá ha avuto problemi, ma era proiettato in un ambiente nuovo, in una squadra nuova con evidenti difficoltà. Rimane da risolvere un problema che non si paventava già a gennaio, quando è arrivato Ibrahimovic ed è andato via Piatek e non si è presa un’altra punta. Ci si chiedeva se Ibrahimovic con la sua età potesse giocare tutte le partite, poi è successo quello che sappiamo. Si riparte con Ibra squalificato e infortunato e un’altra punta da mettere in campo non c’è, perché Leão ha dimostrato di non essere una prima punta. Il Milan deve segnare almeno un gol domani, si torna in campo e i problemi sono quelli che avevamo lasciato”.