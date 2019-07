De Rossi al Boca,club 'stiamo trattando'

(ANSA) - BUENOS AIRES, 17 LUG - Fonti del Boca Juniors, interpellate dal giornale 'La Nacion' non confermano che ci sia già l'accordo fra Daniele De Rossi e il Boca Juniors, ma sottolineano "la ripresa delle trattative, che sono in stato avanzato: siamo vicini a una conclusione". Sulle pagine del quotidiano viene poi ricordato che De Rossi è un tifoso dichiarato del Boca, al punto da seguirne in televisione le partite e da aver posato con la maglia gialloblù, ma anche che "inizialmente il suo arrivo non apporterebbe grandi soluzioni all'allenatore Gustavo Alfaro, visto che non ha fatto la preparazione e non gioca da quando ha smesso con la Roma. Oltretutto, fino a poco tempo fa, aveva preso in considerazione l'ipotesi del ritiro". Intanto il Boca ha concluso l'acquisto dal Benfica di Eduardo Salvio, che torna in patria dopo dieci anni, ed è vicino a prendere l'ex attaccante del Genoa Mauro Boselli che nel Corinthians non trova spazio. Nel Boca prenderà il posto di Dario 'el Pipa' Benedetto, che sta per trasferirsi al Marsiglia.