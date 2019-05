De Rossi annuncia l'addio alla Roma

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Daniele De Rossi ha annunciato l'addio alla Roma a fine stagione, ma non al calcio giocato. Il centrocampista della Roma, in una conferenza stampa a Trigoria, spigherà dove proseguirà la sua carriera. La gara col Parma del 26 maggio all'Olimpico sarà l'ultima di De Rossi in giallorosso. Ha ufficialmente ereditato la fascia di capitano da Totti a seguito del ritiro dell'ex n.10 nel maggio del 2017. "Quasi 18 anni fa un giovanissimo Daniele De Rossi - ricorda la Roma su twitter - faceva il suo debutto contro l'Anderlecht. Con il Parma all'Olimpico, giocherà la sua ultima partita con la nostra maglia. Sarà la fine di un'era".