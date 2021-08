De Rossi: "Vincere non è l'unica cosa che conta, è il tuo unico obiettivo"

Daniele De Rossi racconta a SportWeek degli aneddoti legati al trionfo azzurro a Wembley, a partire dalle motivazioni che spingono a fare sempre meglio: "Vincere è l'unica cosa che conta? È una frase che non apprezzo, non rispecchia quello che per me è lo sport. Se la Nazionale avesse perso ai rigori contro l'Inghilterra, avrebbe comunque scritto una pagina indelebile di sport. Il calcio è pieno di belle storie di chi alla fine non ha vinto. Ma di certo quello che pretenderò da tecnico è che i miei giocatori, da quando si svegliano a quando vanno a dormire, abbiamo sempre la convinzione la voglia di vincere la domenica. Perché se vincere non è l'unica cosa che conta, deve essere l'unico tuo obiettivo. Questa è per me la mentalità vincente".